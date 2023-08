3/7 ©Ansa

Da tutto questo dipende il nostro benessere fino a quando qualcosa, come un caldo eccessivo, non fa inceppare il meccanismo. In linea di massima, fino a una temperatura interna sotto i 37°C il nostro cervello funziona bene. In estate però si rischia spesso di andare incontro a forti rialzi termici, come accade soprattutto in questi giorni di caldo eccessivo

Caldo record, come regolare la temperatura del frigorifero in estate