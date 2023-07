Vaccini Covid, esposto medici contro Bassetti. Lui: "Vi denuncio io"

Le accuse

Nella lettera indirizzata a Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Genova, i firmatari parlano di "violazioni alle più elementari norme del Codice Deontologico, a partire dal primo paragrafo del giuramento per cui il medico deve esercitare la professione in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione e di curare ogni paziente con scrupolo ed impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute".

Tra le accuse mosse a Bassetti ci sono quelle di "aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri" e di aver "insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali (antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina), poi rivelatesi estremamente efficaci, alla pari di stregoni esaltando allo stesso tempo le linee guida ministeriali (paracetamolo e vigile attesa) violando il principio che obbliga un medico a non farsi condizionare dalla burocrazia o da conflitti d'interesse".

L'infettivologo è stato anche accusato di aver "propagandato la sicurezza e l'efficacia di un farmaco tutt'ora in via di sperimentazione (BionTech-Pfizer e Moderna)" oltre ad aver "offeso e denigrato illustri medici (Luc Montagnier per primo e per questo è stato condannato)". Inoltre secondo i medici che hanno firmato la lettera Bassetti ha "prestato la propria immagine per pubblicità non di natura sanitaria (Facile Ristrutturare) ledendo il decoro dovuto alla figura del medico".