Bassetti condannato per offese a Luc Montagnier, dovrà risarcire eredi

I fatti

La vicenda risale all’agosto del 2021, quando durante la pandemia, si discuteva in modo acceso sull’utilità dei vaccini anti covid tra scienziati e No vax. Nel corso del suo intervento, Bassetti ha definito Montagnier “un rincoglionito con problemi di demenza senile”. Un’espressione reputata dal tribunale chiaramente “offensiva e lesiva dell’onore e della reputazione del ricorrente, diretta a screditare il valore come persona”. La frase del professore, ha aggiunto il giudice, era diretta a denigrare Montagnier “non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano”.