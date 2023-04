Covid, monitoraggio Iss: incidenza in calo, Rt in lieve aumento

Nel periodo 15-28 marzo, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente e coincidente con la soglia epidemica

In lieve diminuzione l'incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale: 34 ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana contro i 37 ogni 100mila abitanti della settimana precedente. Nel periodo 15-28 marzo, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,00, in lieveaumento rispetto alla settimana precedente e coincidente con la soglia epidemica. In lieve calo anche l'indice ditrasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, appena sotto la soglia epidemica: 0,97 al 28 marzo contro 1,01 al 21 marzo.