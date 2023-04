Covid, studio: "Vaccini meno efficaci con inquinamento"

Il team ha valutato come il particolato fine (PM2,5), il biossido di azoto (NO2) e il Blank Carbon (BC) possano influenzare le immunoglobuline e le risposte anticorpali al vaccino

Livelli più elevati di inquinamento atmosferico sembrano correlati a una risposta anticorpale inferiore in caso di vaccinazione anti Covid. A riportarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives, condotto dagli scienziati del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) e dell'Istituto di ricerca tedesco Trias i Pujol (IGTP). Il team ha valutato come il particolato fine (PM2,5), il biossido di azoto (NO2) e il Blank Carbon (BC) possano influenzare le immunoglobuline e le risposte anticorpali al vaccino. (TUTTE LE NOTIZIE)