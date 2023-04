Si tratta della soluzione di prima scelta per patologie respiratorie come faringotonsilliti, otiti e polmoniti: "Ha visto un ampio consumo per via della circolazione di infezioni streptococciche e dei numerosi casi di scarlattina che abbiamo visto in questi mesi”, ha detto Susanna Esposito, coordinatrice del Tavolo tecnico Malattie Infettive della Società italiana di Pediatria