Rischio Parkinson per anziani che hanno avuto Covid grave. Lo studio

I rischi di sviluppare il Parkinson aumentano per gli anziani con comorbilità che hanno avuto il Covid in forma grave. Lo sostiene una ricerca realizzata dal dipartimento di Neuroscienze dell'Università diretto dal professor Raffaele De Caro e pubblicata su Nature Parkinson’s Disease , una delle riviste di maggior prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale. La notizia è stata riportata da Il Mattino di Padova .

La ricerca

Nello studio sono state valutate le alterazioni neuropatologiche in 24 pazienti Covid e 18 pazienti di controllo deceduti a causa di polmonite o insufficienza respiratoria. Gli esperti si sono concentrati prima sul tronco encefalico poi hanno confrontato il cervello di pazienti morti per il Covid con quelli deceduti a causa della polmonite, anch'essa responsabile di infiammazione cerebrale. Gli studiosi hanno notato che nei pazienti Covid l'infiammazione del sistema nervoso era molto più grave e colpiva alcune regioni del tronco encefalico in cui risiedono attività come il controllo del respiro. "La cosa interessante, che non ci aspettavamo, è stata trovare il virus nella sostanza nera, principale struttura coinvolta nella malattia di Parkinson", ha spiegato Aron Emmi, professore a contratto di Anatomia umana e ricercatore all’Istituto di Anatomia umana, primo firmatario della ricerca.