Da cefalea a emicrania, ogni mal di testa ha il suo orario. LO STUDIO

5/7

Per chi soffre di cefalea a grappolo, invece, nel 71% dei casi è riscontrabile un legame coi ritmi circadiani. I ricercatori hanno calcolato che in circa il 70% dei casi gli attacchi arrivano soprattutto la sera e all’alba, dalle 20 alle 4, e soprattutto in autunno (circa il 30% dei casi). Nel nostro emisfero la primavera e l’autunno sono in genere i periodi peggiori per questo disturbo, mentre l’inverno e l’estate lo sono per l’emisfero australe

Cefalea tensiva: l'agopuntura potrebbe ridurre i giorni con mal di testa