3/6 ©Ansa

I Centers for Diseases Control and Prevention, Cdc, si stanno muovendo insieme alla la Food and Drug Administration, Fda, e ai dipartimenti sanitari statali e locali per fronteggiare la situazione. Dalle indagini compiute finora sono state individuate alcune lacrime artificiali come possibile fonte di infezione. In attesa di ulteriori indicazioni Cdc ed FDa hanno raccomandato a medici e pazienti di interrompere l'uso dei prodotti EzriCare Artificial Tears

Emicrania, spray nasale di Pfizer approvato da FDA negli Stati Uniti