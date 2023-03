Alzheimer, un sintomo consente di scoprire la malattia dall'occhio

Diagnosticare l' Alzheimer prima che i suoi sintomi si esplicitino. Questo l'obiettivo che si è posto il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California, effettuando uno studio su 86 pazienti deceduti a cui era stata diagnosticata la patologia o un lieve deterioramento cognitivo prima di morire.

L'importanza di una visita oculistica

Lo studio ha evidenziato che l'occhio umano può mostrare i primi segnali della patologia molto prima che i sintomi diventino evidenti. All'interno della rivista scientifica Acta Neuropathologica l'equipe losangelina ha quindi spiegato come dall'analisi degli occhi e del tessuto celebrare di 86 pazienti deceduti e affetti dal morbo, risulti possibile effettuare una diagnosi su persone che ancora non abbiano sviluppato i sintomi dell'Alzheimer. Diverrebbe così fondamentale, per individuare con anticipo la malattia, una visita oculistica, poiché secondo lo studio vi è un aumento significativo della beta-amiloide, un marcatore chiave del morbo di Alzheimer, nelle persone affetta dal morbo e da un declino cognitivo precoce.