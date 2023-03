Alzheimer, disturbi del sonno tra le cause scatenanti. Lo studio

Per la prima volta è stato spiegato il meccanismo che lega la malattia con la scarsa qualità del sonno. Si tratta di una ricerca del Centro di medicina del sonno dell'ospedale Molinette della Città della salute di Torino e dell'Università del capoluogo piemontese

C'è un legame tra l'Alzheimer e la scarsa qualità del sonno ? Sì secondo una ricerca del Centro di medicina del sonno dell'ospedale Molinette della Città della salute di Torino e dell'Università del capoluogo piemontese. Per la prima volta è stato infatti spiegato il meccanismo che lega la malattia con i disturbi del sonno. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Acta Neuropathologica Communications .

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato l'effetto di un sonno disturbato in topi geneticamente predisposti al deposito di beta-amiloide, una proteina che compromette irreversibilmente le funzioni cognitive dell'animale anche se giovane. La sola frammentazione del sonno ottenuta inducendo brevi risvegli senza modificare il tempo totale del sonno, per un periodo di un mese (approssimativamente corrispondente a tre anni di vita dell'uomo), compromette il funzionamento del sistema glinfatico, facendo aumentare il deposito della proteina in questione.