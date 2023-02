Con una visita non solo è possibile verificare lo stato di salute dei propri occhi, ma anche del resto del corpo. Esaminando i vasi sanguigni della retina e del nervo ottico, si possono rivelare segnali di altre malattie delicate come ipertensione, diabete, disturbi della tiroide e malattie neurodenegerative come il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla