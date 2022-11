Alzheimer, studio: nuovo farmaco potrebbe rallentarne la progressione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un nuovo farmaco sperimentale potrebbe essere in grado di rallentare la progressione dell'Alzheimer, la più comune forma di demenza che, secondo i dati Oms, colpisce 55 milioni di persone nel mondo. Si tratta dell'anticorpo monoclonale Lecanemab, conosciuto anche con il nome BAN2401, un farmaco sperimentale sviluppato dalla società giapponese Eisai insieme alla partner statunitense Biogen. I primi risultati dei test clinici, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata The New England Journal of Medicine, hanno mostrato una riduzione dei segni clinici della malattia nei pazienti con Alzheimer allo stadio precoce. I ricercatori sono "cautamente ottimisti" sul fatto che i risultati saranno confermati nei futuri studi clinici.