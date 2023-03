Glaucoma, lo studio: cicotilina migliora qualità di vita dei pazienti

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology e divulgata in occasione della Settimana mondiale del glaucoma ascolta articolo Condividi

Il trial clinico dimostra che il trattamento con citicolina in soluzione orale migliora la qualità di vita collegata alla visione nei pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto, la forma di glaucoma più diffusa che costituisce una delle principali cause di cecità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology e divulgato in occasione della Settimana mondiale del glaucoma.

Lo studio approfondimento Glaucoma, il rischio sale se si sviluppa presto diabete o ipertensione Il trial clinico è stato condotto in cinque centri ospedalieri europei, concluso nel 2022, sotto la guida del professor Luca Rossetti, Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo dell’Università degli Studi di Milano e direttore della Clinica Oculistica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. Per l’Italia, ha partecipato anche il professor Gianluca Manni, Ordinario di Oftalmologia dell’Università Tor Vergata di Roma. In passato, diversi studi clinici hanno dimostrato come l’uso continuativo del neuroprotettore citicolina in soluzione orale, in aggiunta alla terapia ipotensiva, rallenti la progressione del danno al campo visivo nei pazienti con glaucoma. Il nuovo trial è il primo studio al mondo che ha valutato l’effetto di un trattamento medico sulla qualità di vita correlata alla vista in pazienti affetti da glaucoma.