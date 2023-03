Psicofarmaci ed effetto rebound: sintomi e quanto dura

Detto anche effetto di rimbalzo, si presenta quando si smette di prendere un farmaco senza una riduzione graduale del dosaggio ascolta articolo Condividi

Con "effetto rebound" si intende la ricomparsa di sintomi dopo la sospensione di un farmaco. Si tratta di un fenomeno temporaneo, ma può provocare una patologia o una condizione che ha sintomi spesso peggiori rispetto a quelli determinati da ciò che si è curato con il farmaco. Ha parlato di questo fenomeno Fedez, rompendo il silenzio dopo la pausa che si era preso dai social. Il cantante ha raccontato di aver dovuto assumere psicofarmaci e che la sospensione di uno di questi gli ha provocato l'effetto rebound, una "cosa che non auguro a nessuno". Fedez ha parlato di un "percorso difficile" concludendo che "ad oggi non sono al 100 per cento, ma giorno dopo giorno miglioro".

Che cos'è l'effetto rebound L'effetto rebound, detto anche effetto di rimbalzo, consiste nella ricomparsa o nell'aumento di sintomi in seguito alla sospensione di un principio attivo contenuto in un farmaco o alla riduzione del dosaggio. Nel caso di Fedez, come ha spiegato lo stesso cantante, si è manifestato dopo la cessazione dell'assunzione del farmaco, avvenuta senza scalarne il dosaggio. Lo stop al farmaco, che di solito avviene gradualmente, è stato dovuto alla presenza "di rischi importanti", ha raccontato Fedez. La situazione ha portato a "un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi muscolari alle gambe, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibile, nausea forte, ho perso 5 chili in 4 giorni", ha detto il rapper sui social.

Sintomi Tra i sintomi dell'effetto rebound ci sono attacchi di panico, ansia e insonnia, i quali compaiono circa 36-96 ore dopo aver ridotto o sospeso la terapia. L'effetto rimbalzo determina nel paziente i sintomi di astinenza e di depressione anche più grave di quella per cui all'inizio ha assunto il farmaco.

Per quanto tempo dura La maggior parte delle reazioni di interruzione degli antidepressivi sono di breve durata e si risolvono spontaneamente tra un giorno e tre settimane dopo l'insorgenza, in media circa cinque giorni. L'effetto rebound provoca conseguenze temporanee ma i sintomi possono durare fino a sei settimane. Si tratta di sintomi reversibili, quindi non ci sono danni permanenti per le persone. La sofferenza del paziente più essere alleviata con interventi farmacologici o psicoterapici.