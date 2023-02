Tachipirina 1000, quando prenderla e ogni quante ore: cosa sapere

Il suo principio attivo, il paracetamolo, è molto efficace come antipiretico, è cioè in grado di abbassare la febbre, ed è un ottimo analgesico ascolta articolo Condividi

La Tachipirina è uno dei farmaci più usati per combattere i sintomi influenzali come febbre, mal di testa e dolori. Il suo principio attivo, il paracetamolo, è molto efficace come antipiretico, è cioè in grado di abbassare la febbre, ed è un ottimo analgesico. Questo farmaco viene prodotto e venduto in diversi dosaggi, ecco cosa c'è da sapere sulla Tachipirina 1000.

Che cos’è la Tachipirina 1000 approfondimento Paracetamolo in gravidanza, secondo uno studio serve limitarne l'uso Come detto, la Tachipirina è un farmaco che contiene il principio attivo paracetamolo che agisce alleviando il dolore e riducendo la febbre. Questo medicinale è disponibile in compresse, compresse effervescenti e granulato per soluzione orale. La Tachipirina 1000 può essere utilizzata negli adulti e negli adolescenti con più di 15 anni per il trattamento sintomatico anche dei dolori come, ad esempio, mal di testa, dolori articolari, mal di denti, ecc. La Tachipirina ha effetti antinfiammatori molto deboli e non ha alcun effetto antiaggregante sulle piastrine.

Come prendere Tachipirina approfondimento L'Ema indaga su farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina La Tachipirina non va presa dai soggetti allergici al paracetamolo o a uno qualsiasi degli altri componenti del medicinale e non va assunta dai ragazzi con meno di 15 anni. Questo farmaco va preso seguendo sempre le istruzioni del medico o del farmacista. Per gli adulti e gli adolescenti con più di 15 anni, la dose raccomandata è una compressa o una compressa effervescente o una bustina, fino a 3 volte al giorno. Tra le diverse somministrazioni devono passare almeno quattro ore. Le compresse possono essere ingerite con un poco di acqua, le compresse effervescenti o le bustine vanno sciolte in un bicchiere d'acqua.

Cosa contiene Tachipirina 1000 approfondimento Abuso di psicofarmaci tra adolescenti per lo sballo, è allarme Compresse, compresse effervescenti e granulato contengono tutti la stessa quantità di principio attivo: 1000 milligrammi di paracetamolo. Nelle compresse gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, acido stearico, croscarmellosa sodica, povidone. Nelle compresse effervescenti, oltre al paracetamolo troviamo: sodio carbonato, sodio bicarbonato, sodio benzoato, sodio docusato, sorbitolo, acido citrico, aroma di arancio, acesulfame K, emulsione di simeticone. Infine, i componenti del granulato sono: sodio citrato dibasico, sodio citrato, sorbitolo, acesulfame K, aroma di arancio, emulsione di simeticone, polisorbato. Questo medicinale va preso seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista.