Al momento, non ci sarebbe comunque "nessuna problematica urgente di sicurezza" per i farmaci in questione, rassicura l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che mette in luce come il rapporto beneficio-rischio dei medicinali a base di pseudoefedrina "resta positivo". Non è quindi ancora il caso di mettere in campo "azioni restrittive immediate"