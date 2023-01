Sigarette, verso stretta su fumo: nuovi divieti per e-cig e all'aperto

5/10 ©Ansa

Schillaci ha anche annunciato quali sono le ipotesi allo studio: “Intendo proporre l'aggiornamento e l'ampliamento della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori in locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti come sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato; estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti con nicotina”

