Nuova Zelanda, proibita vendita di sigarette ai nati dal 2009 in poi

L'obiettivo è quello di rendere il paese libero dal fumo entro il 2025. La nuova legge riduce anche il numero di rivenditori autorizzati a vendere tabacco e diminuisce la quantità di nicotina consentita nel tabacco fumato

E’ iniziato il processo per rendere la Nuova Zelanda “smoke free” ovvero libera dal fumo entro il 2025. Il governo di Jacinda Ardern ha appena approvato una legge che proibisce la vendita di sigarette a chiunque è nato dal primo gennaio del 2009 in poi. Il provvedimento preso dal Parlamento di Weelington include nel divieto di fumo non solo i più giovani ma anche le future generazioni. Un divieto unico al mondo. La Nuova Zelanda è la prima nazione in assoluto che vieta di vendere il tabacco a tutti coloro che oggi hanno dai 14 anni in giù, compresi tutti coloro che ancora devono nascere.

Cosa prevede il provvedimento approfondimento Sigarette, aumento 15-20 centesimi su pacchetto da 20: come cambiano La nuova legge contro il fumo diminuisce la quantità di nicotina consentita nel tabacco fumato, inoltre prevede alcune ristrettezze per rendere più difficile la vendita del tabacco stesso. Ad esempio, le sigarette d’ora in avanti potranno essere vendute soltanto in appositi negozi e non più nei supermarket e il numero dei rivenditori autorizzati sarà ridotto dagli attuali seimila a seicento. Tutto questo perché “vogliamo essere sicuri che i più giovani non cominceranno mai a fumare tabacco” spiega la viceministra della sanità neozeolandese, Ayesha Verrall.

Verrall: “Migliaia di persone vivranno più a lungo” approfondimento Palermo: rapine seriali a furgoni con sigarette, due arresti “Per decenni abbiamo permesso all’industria del tabacco di mantenere le proprie quote di mercato. È disgustoso e bizzarro. Abbiamo più norme su come regolare la vendita di un sandwich che quella di sigarette. Ora basta” commenta Verrall. “Migliaia di persone vivranno più a lungo, avranno vite più sane e il sistema sanitario risparmierà 5 miliardi di dollari l’anno evitando di curare le malattie causate dal fumo” conclude la viceministra della Sanità.

I dati sul consumo di tabacco approfondimento Fumo, l'Iss lancia una piattaforma sul web per aiutare a smettere Secondo statistiche diffuse il mese scorso, il numero di neozelandesi che fumano quotidianamente continua a calare dal 9,4 per cento del 2021 all’8 per cento di quest’anno. Si tratta della percentuale più bassa registrata sul consumo di tabacco. La nuova legge tuttavia non restringe le vendite di Vape, le sigarette elettroniche, il cui uso è in aumento: dal 6,2 per cento lo scorso anno all’8,3 per cento nel 2022.