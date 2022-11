Sigarette, aumento di 70 centesimi sul pacchetto da 20: come cambiano

Dal primo gennaio 2023, si legge nella bozza in circolazione del testo della manovra economica, l'accisa per le sigarette, viene rideterminata: per il 2023 in 36 euro per 1.000 sigarette, per il 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette. Mentre a partire dal 2025 passa a 37 euro per 1.000 sigarette. Per i tabacchi lavorati l'onere fiscale minimo è pari per il 2023, al 96,22% della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto. La stessa percentuale è determinata al 96,50% per il 2024 e al 96,905 a partire dal 2025 (SPECIALE MANOVRA - LIVEBLOG POLITICA)