Oms: il fumo, anche passivo, aumenta rischio degenerazione maculare

A fare male agli occhi sono anche gli aromi contenuti nelle sigarette elettroniche. A indicarlo l'Organizzazione mondiale della sanità in un documento realizzato insieme con l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e l'Università di Newcastle

Il fumo , anche passivo, aumenta il rischio di sviluppare la degenerazione maculare legata all'invecchiamento. E a fare male agli occhi sono anche gli aromi contenuti nelle sigarette elettroniche. Ad accendere i riflettori sul tema è l'Organizzazione mondiale della sanità in un documento realizzato insieme con l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e l'Università di Newcastle.

Fumo e vista: i rischi



approfondimento

Fumo passivo, possibili danni anche con breve esposizione. Lo studio

Secondo l'Oms, i fumatori possono sviluppare la degenerazione maculare legata all'età fino a 5,5 anni prima rispetto a chi non fuma. E le persone che vivono con i fumatori, a causa del fumo passivo, correrebbero il doppio del rischio di soffrire di degenerazione maculare.

"Il fumo aumenta il rischio di sviluppare gravi patologie oculari e perdita permanente della vista. Smettere di fumare e sottoporsi a controlli oculistici regolari può aiutare a migliorare la salute degli occhi e prevenire la perdita della vista evitabile", ha riferito Jude Stern, responsabile della gestione della conoscenza, dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.



Anche le sigarette elettroniche possono danneggiare la vista



L'Oms ha poi sottolineato che non è esente dai rischi nemmeno chi fuma le sigarette elettroniche. Gli aromi delle e-cig, "possono aumentare la produzione di radicali liberi, che danneggiano il Dna e possono portare alla cataratta", ha precisato l'Organizzazione mondiale della sanità. Svapare inoltre, "può ridurre il flusso sanguigno agli occhi, alterare la funzione retinica e aumentare il rischio di sviluppare il cancro agli occhi". "L'Oms esorta tutti a non usare tabacco e sigarette elettroniche per proteggere la propria salute generale, compresa la salute degli occhi", ha concluso Vinayak Prasad, capo dell'unità No Tobacco presso l'Organizzazione mondiale della sanità.