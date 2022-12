La Nuova Zelanda vieta le sigarette ai nati dal 2009: i dati sul fumo

In Nuova Zelanda i 14enni di oggi saranno la prima generazione senza fumo. Chi è nato dopo il primo gennaio 2009, infatti, non potrà più comprare sigarette. La Nuova Zelanda non è, però, il Paese con la normativa anti-fumo più severa.

La Nuova Zelanda ha approvato la prima legge al mondo che vieta il fumo ai più giovani . L’obiettivo è di rendere il Paese smoke free entro il 2025. Chi è nato dopo il primo gennaio del 2009 non potrà più comprare sigarette in Nuova Zelanda. Di fatto i 14enni di oggi saranno la prima generazione senza fumo nel Paese.

I Paesi con le norme anti-fumo più severe

La Nuova Zelanda non è, però, l’unico Paese in cui ci sono normative anti-fumo severe. Il Bhutan, ad esempio, ha vietato in tutto il Paese la vendita di prodotti di tabacco, prodotti che possono essere importati solo per uso personale. Parliamo di un Paese molto piccolo, tra la Cina, l’India, e il Bangladesh, per lo più abitato da monaci e monasteri.

In Svezia è vietato fumare al chiuso, ma anche in alcune aree all’aperto, come cortili scolastici, campi da gioco, fermate di autobus e stazioni.

A New York è vietato fumare in tutti i parchi pubblici, a Parigi ce ne sono 52 che sono diventati “smoke free”. Su tutto il territorio della California è proibito fumare sigarette normali e sigarette elettroniche nei luoghi chiusi, ma anche in spiaggia e in strada se ci si trova a meno di 6 metri da ingressi e finestre di uffici statali.