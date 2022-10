Listeria, ritirato un lotto di prosciutto cotto Sapor di Cascina

Il ministero della Salute ha risposto il richiamo del lotto 223467, con data di scadenza 20 ottobre 2022, venduto in esercizi Penny Market, per "rischio microbiologico". La raccomandazione agli acquirenti è "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso"

Nuova allerta listeria nei supermercati italiani. Dopo il caso dei wurstel, dei tramezzini al salmone, dei pancakes al cioccolato e del gorgonzola dolce, un nuovo allarme per "non conformità microbiologica: possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda un lotto di "Prosciutto Cotto Alta Qualità Dolce Dop 150g" a marchio Sapor di Cascina. Con un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto con data di scadenza 20 ottobre 2022, venduto in esercizi Penny Market, per "rischio microbiologico".

La raccomandazione agli acquirenti è "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso entro il 20 ottobre". Il richiamo interessa il lotto 223467, prodotto da Motta Srl nello stabilimento a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. "Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra indicato. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà", si legge nell'avvertenza. Nel dettaglio, la non conformità microbiologica del lotto di "Prosciutto Cotto Alta Qualità Dolce" a marchio Sapor di Cascina ritirato dal mercato è dovuta alla possibile presenza di listeria monocytogenes, già responsabile di diversi richiami nelle settimane scorse. Lo stesso batterio è stato infatti riscontrato in alcuni specifici lotti di wurstel al pollo, tramezzini al salmone, pancake al cioccolato e gorgonzola dolce, e ha innescato un'allerta generale a livello europeo dopo diversi casi di malori.



Listeria, ritirato un lotto di gorgonzola dolce Pascoli italiani



Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce di Pascoli italiani, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, era stato ritirato per possibile presenza del batterio listeria. Anche in questo caso, la raccomandazione agli acquirenti è quella "di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione".