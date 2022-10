Listeria, ritirato un lotto di gorgonzola dolce Pascoli italiani

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo del lotto 218246252 venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per "rischio microbiologico". La raccomandazione agli acquirenti è "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso"

Dopo il caso dei wurstel, dei tramezzini al salmone, e dei pancakes al cioccolato , un nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda un lotto di Gorgonzola Dolce Dop a marchio Pascoli italiani. Con un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per "rischio microbiologico".

Rischio microbiologico



La raccomandazione agli acquirenti è "di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso".

I prodotti interessati dal richiamo fanno parte del lotto di produzione 218246252 prodotto dal caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano) in via Papa Giovanni XXIII, con data di scadenza o termine minimo di conservazione 8 novembre 2022. Nel dettaglio, la non conformità microbiologica del lotto di Gorgonzola Dolce DOP a marchio Pascoli Italiani ritirato dal mercato è dovuta alla possibile presenza di listeria monocytogenes, già responsabile di diversi richiami nelle settimane scorse. Lo stesso batterio è stato infatti riscontrato in alcuni lotti di wurstel, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, e ha innescato un'allerta generale a livello europeo dopo diversi casi di malori.



Listeria, ritirati pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier



Tra gli ultimi richiami per "rischio microbiologico" c'è quello di un lotto di pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per "possibile presenza di listeria monocytogenes". Anche in questo caso, la raccomandazione agli acquirenti è quella "di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione".