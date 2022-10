Listeria, ritirati pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier

L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da sei) per rischio microbiologico. La raccomandazione agli acquirenti, pubblicata oggi sul sito del Ministero della salute, è quella "di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione"

Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. L'azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per rischio microbiologico. La raccomandazione agli acquirenti, pubblicata oggi sul sito del Ministero della salute, è quella "di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione".