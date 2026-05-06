Gli esperimenti del ricercatore Sameer Sheth, del Baylor St. Luke's Medical Center negli Stati Uniti, hanno rivelato che il cervello continua ad analizzare il mondo anche quando si trova sotto anestesia generale. Queste scoperte potrebbero contribuire significativamente alla cura delle persone colpite da ictus o trauma
Il ricercatore Sameer Sheth, del Baylor St. Luke's Medical Center negli Stati Uniti, ha scoperto che il cervello è attivo anche quando siamo incoscienti, sotto anestesia generale. Il professore ha analizzato l'attività neurale di pazienti mentre erano sottoposti a interventi chirurgici per l'epilessia. Lo studio pubblicato su Nature apre nuovi interrogativi sulla definizione di coscienza e nuovi spunti per progettare interfacce uomo-macchina.
Il cervello è in grado di analizzare il mondo anche quando è anestetizzato
Gli studi di Sheth dimostrano che il cervello è molto più attivo e capace durante l'incoscienza di quanto si pensasse. "Anche quando i pazienti sono completamente anestetizzati, il loro cervello continua ad analizzare il mondo che li circonda", ha dichiarato il professore. Conclusioni che arrivano usando delle innovative sonde applicate ai neuroni dell'ippocampo mentre i pazienti venivano esposti a toni ripetitivi, interrotti occasionalmente da un suono diverso. Sorprendentemente, i dati hanno mostrato che i neuroni dell'ippocampo erano in grado di distinguere questi toni insoliti e che questa capacità migliorava nel tempo.
Leggi anche
Salute cervello, un accordo per favorire la prevenzione neurologica
Le scoperte di Sheth potrebbero aiutare le persone colpite da ictus o traumi a riattivare la comunicazione verbale
I ricercatori hanno condotto un secondo esperimento, più complesso, in cui hanno fatto ascoltare brevi storie ai pazienti. Anche in questo caso l'ippocampo ha mostrato attivazione, indicando un'elaborazione del linguaggio in tempo reale. L'attività neurale ha mostrato la capacità del cervello di differenziare le parti del discorso, come nomi, verbi e aggettivi, e, ancora più sorprendentemente, si è scoperto che i neuroni potevano predire le parole successive in una frase. "Il cervello sembra anticipare ciò che accadrà in una storia, anche senza consapevolezza cosciente", ha concluso Sheth. Una capacità predittiva che tendiamo ad associare generalmente allo stato di veglia e attenzione, eppure, sottolineano gli autori, in questo caso è avvenuta in uno stato di incoscienza. Queste scoperte hanno dimostrato come la comprensione e la previsione del linguaggio non richiedano uno stato che definiamo generalmente coscienza. Una rivelazione che potrebbe aiutare a riattivare la comunicazione verbale nelle persone colpite da ictus e traumi tramite lo sviluppo di protesi capaci di interagire direttamente con l'ippocampo.
Potrebbe interessarti
Da verdure a pesce, studio: la dieta che mantiene giovane il cervello
©IPA/Fotogramma
Ameba mangia-cervello da lavaggi nasali: “Esiste rischio fatale”
Gli esperti della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip), riuniti in congresso a Genova, confermano il monito evidenziato a marzo dai Cdc americani. Per scongiurare il pericolo di una meningoencefalite da Naegleria fowleri, bisogna 'usare solo acqua sicura, bollita o trattata”