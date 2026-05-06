Gli esperimenti del ricercatore Sameer Sheth, del Baylor St. Luke's Medical Center negli Stati Uniti, hanno rivelato che il cervello continua ad analizzare il mondo anche quando si trova sotto anestesia generale. Queste scoperte potrebbero contribuire significativamente alla cura delle persone colpite da ictus o trauma ascolta articolo

Il ricercatore Sameer Sheth, del Baylor St. Luke's Medical Center negli Stati Uniti, ha scoperto che il cervello è attivo anche quando siamo incoscienti, sotto anestesia generale. Il professore ha analizzato l'attività neurale di pazienti mentre erano sottoposti a interventi chirurgici per l'epilessia. Lo studio pubblicato su Nature apre nuovi interrogativi sulla definizione di coscienza e nuovi spunti per progettare interfacce uomo-macchina.

Il cervello è in grado di analizzare il mondo anche quando è anestetizzato Gli studi di Sheth dimostrano che il cervello è molto più attivo e capace durante l'incoscienza di quanto si pensasse. "Anche quando i pazienti sono completamente anestetizzati, il loro cervello continua ad analizzare il mondo che li circonda", ha dichiarato il professore. Conclusioni che arrivano usando delle innovative sonde applicate ai neuroni dell'ippocampo mentre i pazienti venivano esposti a toni ripetitivi, interrotti occasionalmente da un suono diverso. Sorprendentemente, i dati hanno mostrato che i neuroni dell'ippocampo erano in grado di distinguere questi toni insoliti e che questa capacità migliorava nel tempo. Leggi anche Salute cervello, un accordo per favorire la prevenzione neurologica