Malattie neuromuscolari, Brescia cuore del dibattito scientifico

La città di Brescia diventerà, per tre giorni, cuore del dibattito scientifico sulle malattie neuromuscolari e neurodegenenerative. A pochi giorni dalle celebrazioni della XV Giornata Nazionale sulla Sla, dal 22 fino al 24 settembre ricercatori, operatori sanitari e clinici si ritroveranno per il "Brescia Workshop on Neuromuscular Disease". L'iniziativa nei dettagli.

Il ‘Brescia Workshop on Neuromuscular Disease’ approfondimento Malattie intestinali infiammatorie, in Italia ne soffrono 250mila pers La salute è sempre più al centro, e all’attenzione, degli italiani. Il prossimo importante evento da segnare in calendario è quello che si terrà a Brescia dal 22 al 24 settembre prossimo, nell’ambito del "Brescia Workshop on Neuromuscular Disease”. "La presenza a Brescia di una comunità scientifica che condivide i grandi passi avanti che la ricerca sta compiendo in questi anni e continua a cercare le risposte di ciò che ancora non conosciamo sulle nostre patologie, ci riempie di speranza, e in questo contesto di grande fermento, il network dei Centri Clinici NeMO non può che essere catalizzatore di una ricerca che sta cambiando la storia delle nostre malattie e che si pone in continuità con il percorso di cura di ciascuno”, ha spiegato Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO. Obiettivo dell’evento è quello di condividere i progressi della ricerca, grazie alle centinaia di operatori sanitari, clinici e ricercatori che interverranno da tutta Italia.

I progetti italiani Il workshop, che si tiene a pochi giorni dalle celebrazioni della XV Giornata Nazionale sulla Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, è promosso da ASST Spedali Civili; Centro Clinico NeMO; Università degli Studi di Brescia e NeMOLAb. Nei primi due giorni si terranno cinque sessioni, una per ogni area delle patologie neuromuscolari più diffuse: Neuropatie periferiche, Distrofie Muscolari, Miopatie Metaboliche, Atrofia Muscolare Spinale e Sclerosi Laterale Amiotrofica. Le analisi verteranno su diversi temi, dal confronto sui dati raccolti con le nuove terapie in uso, passando ai trial clinici in corso e in via di sviluppo, fino ad aprire un dibattito sulle nuove linee di ricerca. Per quanto riguarda NeMo, solo nell'ultimo anno sono 88 i progetti di ricerca clinica attivi nelle 7 sedi dei loro Centri: con un team di 40 ricercatori e operatori dedicati che lavorano in collaborazione con il personale medico indicato, si contano 46 progetti di tipo farmacologico, e 57 pubblicazioni su tutte le patologie. Il 40% di queste è dedicato agli studi sulla Sla, il 25% sulla Sma, e l’11% sulla Distrofia Muscolare di Duchenne. A questi si aggiungono studi sulle altre neuropatie e distrofie.