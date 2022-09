Malattie croniche intestinali, l'ecografia migliora la diagnosi

Le patologie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, si stima colpiscano 250mila persone in Italia. È il quadro emerso in occasione di una conferenza stampa, promossa dall'Italian Group For The Study Of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), tenutasi a Firenze

In Italia si stima siano circa 250mila le persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, in genere giovani. Numeri in costante aumento, che secondo le stime potrebbero raddoppiare entro il 2030. È il quadro emerso in occasione di una conferenza stampa, promossa dall'Italian Group For The Study Of Inflammatory Bowel Disease (Ig-Ibd), tenutasi a Firenze. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno sottolineato come la diffusione dell'ecografia delle anse intestinali potrebbe migliorare in modo significativo la gestione e il trattamento di questi pazienti, riducendo i tempi della diagnosi e il ricorso a esami invasivi e particolarmente costosi.