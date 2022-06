Esposizione sicura al sole, l’Oms lancia l’app “SunSmart Global UV”

L’applicazione, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple ed Android, indica le misure da adottare per esporsi al sole in maniera sicura oltre al livello dei raggi UV, così da combattere una delle principali cause del cancro della pelle e di altre malattie correlate

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Si chiama “SunSmart Global UV” l’app lanciata proprio oggi, 21 giugno, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che indica le misure da adottare per esporsi al sole in maniera sicura, oltre al livello dei raggi UV, così da combattere una delle principali cause del cancro della pelle e di altre malattie correlate. Attualmente sviluppata in cinese, inglese, francese, tedesco, russo, olandese e spagnolo, l’app è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Apple sia per quelli Android. “Le prove dimostrano che la sovraesposizione ai raggi UV rappresentano la principale causa di cancro della pelle. Quindi è fondamentale che le persone sappiano quando e come proteggersi”, ha spiegato la dottoressa Maria Neira, membro dell'Oms. “Incoraggiamo tutti a utilizzare l'applicazione per proteggere se stessi e i propri figli e per rendere questa un'abitudine quotidiana”, si legge in un comunicato diffuso online dalla stessa Organizzazione.