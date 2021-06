Nei mesi estivi la protezione contro i raggi UV diventa fondamentale per non rovinare la propria salute, prima ancora della bellezza chiaramente. E non solo il viso va trattato adeguatamente: anche tutto il corpo è da proteggere. Ecco le lozioni solari maggiormente performanti, ideali sia per una protezione ottimale sia per rendere la pelle più bella, elastica e giovane

Le creme solari per il corpo sono le migliori amiche dell'estate, quelle la cui compagnia è imprescindibile nei mesi caldi in cui ci si espone ai raggi UV.

Molti puntano solo sul viso, proteggendolo da scottature, rughe e anche da molto peggio (ricordiamoci che una scorretta esposizione ai raggi solari può provocare il cancro alla pelle).

E il corpo? C'è chi crede che gambe, braccia, pancia, schiena, spalle e via dicendo non necessitino della stessa cura che invece di solito concediamo al volto. Sbagliatissimo: la pelle è importantissima nella sua totalità e va quindi protetta in ogni punto.

Non riempiamo il beauty case soltanto di creme solari per il viso ma attrezziamoci anche di buoni prodotti per proteggere il corpo.



Per aiutarvi a trovare la soluzione più adatta alla vostra pelle e alle sue esigenze, abbiamo selezionato per voi la top ten delle 10 migliori creme solari per il corpo. Adottatene una o due per tutta l'estate, senza mai dimenticarvi di applicarla.

Ricordate che la crema solare non va messa soltanto per scongiurare le scottature: anche quando la pelle sarà abbronzata, un adeguato SPF risulterà necessario per preservare la salute innanzitutto, e anche la bellezza.





Un ottimo prodotto che unisce protezione solare e un buon livello di idratazione - adatto ai periodi estivi - è la Fluide Solaire Wet Or Dry Skin di Biotherm con SPF 15. Si tratta di una crema la cui texture si rivela ideale per essere stesa sia sulla pelle asciutta sia sulle pelle bagnata.

Grazie alla nuova tecnologia che applica, il prodotto non viene diluito dall'acqua e protegge così la pelle anche quando è bagnata, senza bisogno di aspettare che si asciughi. Questa crema si basa anche sulla tecnologia Sun Sea Wind Repair che protegge la pelle dall’azione combinata del mare, del vento e del sale, tre elementi che rendono la pelle maggiormente vulnerabile ai raggi UV. Va bene anche da applicare sul viso, oltre che sul corpo.