Per esporsi al sole in sicurezza, è fondamentale applicare un prodotto con SPF adatto al proprio fototipo. La parte del corpo sempre esposta ai raggi solari, il volto, è da proteggere sempre. Per aiutarvi a scegliere la crema o il latte perfetto per la vostra tipologia di pelle, abbiamo selezionato la rosa delle dieci migliori offerte in campo beauty. Ecco quelli che possiamo davvero definire i nostri "amici per la pelle"

Applicare una crema con fattore SPF adatto al nostro fototipo (e comunque sempre abbastanza elevato per proteggere l'epidermide dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti) è fondamentale. Per la salute innanzitutto ma anche per la bellezza.

Il derma infatti ha necessità di uno schermo protettivo per non inaridirsi troppo, rischio sempre presente quando ci si espone al sole. Ma prima di pensare a qualsiasi tipo di motivazione beauty, è bene ricordare che i fattori SPF sono fondamentali per proteggersi dai gravi danni che i raggi solari potrebbero causare alla salute.

Una parte del corpo particolarmente esposta alla luce del sole è chiaramente il viso, sempre alla mercè dei raggi quando si esce all'aperto. Sarebbe sempre bene coprire il capo con un cappello con visiera a tesa larga, sia per evitare il surriscaldamento della testa (scongiurando così i pericolosissimi colpi di calore) sia per schermare maggiormente i raggi. Fondamentale si rivela la crema solare per il viso, vera e propria amica per la pelle. Dobbiamo renderla assolutamente la nostra amica inseparabile, per tutti i mesi della bella stagione. Ma quale scegliere? L'offerta è enorme e spesso ci si ritrova confusi, tanto da finire talvolta per utilizzare la crema solare per il corpo anche sul volto. Benché per molte tipologie di pelle (quelle di tipo normale e poco sensibile) anche la crema solare per il corpo vada bene da applicare sul viso, in caso di pelle mista, grassa, a tendenza acneica così come particolarmente secca e/o sensibile è sempre meglio basarsi su prodotti specificatamente formulati per la zona del viso (e chiaramente adatti alla tipologia della propria pelle).



Per aiutarvi a scegliere la migliore crema solare per il viso, abbiamo selezionato per voi una rosa di 10 prodotti altamente efficaci sia per proteggersi dai raggi UV e UVB sia per mantenere un'elasticità e un tono della pelle sempre ottimale.



La crema solare per pelli ipersensibili



Prodotto molto valido in caso di pelle sensibile è la crema solare per il viso di Collistar, con fattore di protezione 30. Ha una consistenza morbida e fondente, nonostante sia resistente all'acqua e con una protezione solare alta. Si assorbe immediatamente, risultando lieve sulla pelle. La sensazione di levigatezza è notevole, quindi a livello di comfort e anche di resa estetica avrete il massimo (niente sensazione di appiccicaticcio, nessun residuo di prodotto e nessuna lucidità nella zona T). La formula su cui si basa sfrutta le proprietà di un esclusivo estratto di Opunzia della Sicilia, particolarmente ricco di flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi e vitamine dall’elevato potere idratante, antiossidante e lenitivo.



Questa crema associa tre principi attivi: la luteina (prezioso antiossidante di origine vegetale), la vitamina E e un particolare biosaccaride, ottimo per attenuare e minimizzare i processi infiammatori che spesso l'esposizione solare innesca nella pelle.

La crema solare per il viso con effetto vellutato



Della linea Sun Beauty di Lancaster, la Sublime Tan Crema Vellutata è la preferita per chi ama il risultato super vellutato sulla pelle. Il fattore di protezione è 30, con una protezione ad ampio spettro che garantisce anche un colore luminoso e uniforme. La sua formula combina la brevettata Full Light Technology (UVB, UVA, Infrarossi e Luce Visibile), in grado di affrontare il 100% dei raggi solari, e l'attivatore di melanina Tan Activator Complex. Il risultato è quello di un'abbronzatura dorata e durevole, senza mai interferire con l'elasticità e la compattezza della pelle. Questa crema si rivela ottima per il fototipo che si abbronza con facilità e si scotta difficilmente.



La lozione abbronzante con protezione solare media

Ricordando che è sempre bene scegliere una crema con SPF elevato, nel caso la vostra pelle sia già abbastanza abbronzata potete optare per una lozione abbronzante con protezione solare media. Sun Protection Lotion di Shiseido con SPF 15 è un ottimo prodotto: difende la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UVA/UVB e intanto favorisce un'abbronzatura uniforme, duratura e graduale. Questa lozione è capace di neutralizzare i radicali liberi, proteggendo così la pelle dai segni di invecchiamento causati dai raggi UV.

Molto idratante, previene la secchezza, la desquamazione e i danni cellulari causati da eventuali scottature. Un ulteriore plus è la consistenza estremamente leggera che permette di stendere il prodotto con facilità, senza l'effetto di pesantezza o di residuo sulla pelle. La formula waterproof garantisce la resistenza all'acqua e al sudore.



La crema solare per il viso biodegradabile



Una scelta giusta non solo per la salute e la bellezza della pelle ma anche per una coscienza pulita è la crema per il viso Sun Secure Brume di SVR, con una formulazione biodegradabile. Con SPF 50+ e la tecnologia brevettata Sun Secure, questo prodotto è frutto di quattro anni di ricerca che hanno portato alla realizzazione della combinazione ideale di filtri che da un lato proteggono dal sole e dall'altro rispettano l'ambiente marino. Grazie alla tecnologia antiossidante che permette di schermare tutti i tipi di raggi solari, la protezione è davvero totale. UVB e UVA sono schermati da quattro filtri solari mentre visibile e infrarosso sono schermati dalla tecnologia antiossidante.



La texture fresca e leggera permette un'applicazione facile e veloce. Il finish è invisibile e matte, con effetto opaco, non grasso e non appiccicoso. La formula è resistente all'acqua, al sudore e agli sfregamenti.



Dulcis in fundo, il prodotto ha superato i test di biodegradabilità basati sullo standard OECD 301F e i test di ecotossicità su alghe e invertebrati acquatici, appartenenti alle famiglie dello zooplancton e del fitoplancton (specie essenziali per la crescita sana dei coralli).



La crema solare per il viso dal tocco secco, anti-lucidità



Contro l'effetto lucido sulla zona T, la Crema Solare Viso Tocco Secco SPF 50+ di Clarins è un valido alleato. Il finish opaco che garantisce scongiura qualsiasi lucidità.

È inoltre un ottimo trattamento antiossidante, ideale per tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile. Ha una texture fine e fondente, con effetto dry touch per tocco secco, ottima quindi in caso di pelle mista o grassa, tendente a lucidarsi a causa di un'eccessiva produzione di sebo.



La crema solare per il viso effetto "pelle nuda"



Un'altra crema solare per il viso che in pratica non si sente minimamente, sia al tatto sia alla vista, è Alta Protezione SPF 50 di Biotherm. Lascia proprio una sensazione di pelle nuda grazie alla finitura estremamente asciutta, senza tralasciare la protezione efficace, garantita da filtri potenziati. La texture è leggera e non grassa, arricchita di silice e perlite, minerali che assorbono l'umidità della pelle così come l'eccessiva produzione di sebo. Il risultato è una pelle perfettamente asciutta, con quel finish matte che rende la grana dalla pelle perfetta.

Un sistema filtrante con Mexoplex permette di proteggere efficacemente la pelle contro i raggi Uva e Uvb, responsabili all’80% del foto invecchiamento della pelle.



La crema solare per il viso anti-age



Se ciò che più temete sono le rughe, allora segnatevi questo nome: Sunleÿa G.E. Soin solaire global anti-age SPF 50+ di Sisley. Non solo una crema solare per il viso ma un vero e proprio scudo per le rughe e per tutti i danni di foto invecchiamento della pelle. Rughe, macchie, disidratazione e rilassamento cutaneo verranno scongiurati, garantendo un'abbronzatura luminosa e duratura che non interferirà minimamente con l'elasticità e la freschezza della pelle.



L'azione anti-age innovativa è data dall'associazione di potenti principi attivi che aiutano a preservare la pelle dall'invecchiamento fotoindotto (attivo anti-Glicazione, attivo anti-Elastasi solare, associazione di anti-ossidanti e protezione del DNA cellulare rendono questa formulazione davvero innovativa). Anche i filtri solari sono di ultima generazione, estremamente performanti. Non viene tralasciata la componente idratante, con una formula a base di glicerina di origine vegetale e burro di Karité che lascia la pelle morbida ed elastica. La texture è fresca e fondente, tale da penetrare con rapidità nella pelle senza lasciare residui bianchi. La formula di questa crema non è comedogenica, rivelandosi ideale per pelli miste, grasse, impure e a tendenza acneica.



La crema solare per il viso per pelli chiare e sensibili



La Crema Solare Viso Protezione Alta SPF 30 di Maison Bio si serve di filtri solari fotostabili di ultima generazione che proteggono la pelle dai danni provocati dai raggi UVA e UVB. L'azione è profondamente idratante, rigenerante e antiossidante e questa crema è indicata per pelli chiare e sensibili. È bene applicare una generosa dose di prodotto su viso e décolleté in modo uniforme prima di esporsi al sole, per poi rinnovare l'applicazione più volte al giorno, specialmente dopo ogni bagno in mare o in piscina (oppure in caso di eccessiva sudorazione).



La crema solare per il viso con l'effetto perfezionante



Bronze Crème Protectrice Hâle Sublime SPF50 Viso di Dior è una crema protettiva per l'abbronzatura che si rivela anche un trattamento per la pelle con effetto perfezionante. La pelle si rivelerà sublimata all'istante, senza tralasciare una protezione profonda contro i raggi solari.

L'invecchiamento foto-indotto e i radicali liberi sono scongiurati grazie alla combinazione di filtri ad ampio spettro anti-UVA e anti-UVB e di un antiossidante. L’effetto perfezionante del complesso Tan Beautifier offre alla pelle un’abbronzatura sublime che diventa ogni giorno più intensa ma comunque naturale. La texture della crema è lattiginosa, per una formulazione molto leggera e fresca con un finish impercettibile al tatto (così come alla vista). La profumazione è un altro punto a favore di questa crema: il profumo inimitabile ispirato ai fiori di monoï, i tipici fiori polinesiani, ha contribuito a rendere la Bronze Crème Protectrice Hâle Sublime l'emblema della gamma.



La crema solare che innesta un processo di riparazione per prevenire i segni del tempo

La Crema Solare Antirughe Viso SPF 30 di Clinique impiega un'innovativa tecnologia SolarSmart in grado di stabilizzare la protezione elevata contro l'invecchiamento e le scottature. Protegge efficacemente dagli effetti dannosi dei raggi UVA e UVB e innesca un processo di riparazione che aiuta a prevenire i segni del tempo.



La formula contiene antiossidanti che, attivati dal sole, proteggono dagli agenti aggressivi ambientali. La crema solare per il viso di Clinique è delicata e adatta anche per le pelli sensibili. Dermatologicamente testata, è priva di oli quindi particolarmente adatta anche per pelli miste, grasse e tendenti all'acne.