3 maggio Giornata mondiale del sole, tutti i benefici della vitamina D

Fonte di vita, nonché di energia e di buonumore, il sole ha una sua giornata dedicata che si celebra ogni anno il 3 maggio. Istituita negli anni Novanta, la Giornata Mondiale del Sole è un appuntamento fissato sui calendari internazionali per discutere della rilevanza dei raggi solari per gli esseri viventi, un tema parecchio discusso nell'epoca presente, sempre più attenta al clima nonché più consapevole dei benefici della luce del Sole sulla salute fisica e mentale.

Come è noto, il Sole - più precisamente i raggi UV - è la principale fonte di vitamina D, essenziale per il benessere degli esseri umani, la cui carenza è causa di patologie e disfunzioni che incidono sulle attività quotidiane di chi, per varie ragioni, non si espone adeguatamente alla luce naturale.

Il problema della mancanza di sole L'importanza del sole e la questione del giusto livello di vitamina D negli organismi, è tornata alla ribalta facendosi sentire con una certa urgenza nelle ultime stagioni, in particolare, a partire dal 2020, anno che sarà ricordato dalla maggior parte della popolazione mondiale per l'epidemia di Covid e il conseguente lockdown che ha limitato la possibilità di uscire di casa e stare all'aria aperta per diversi mesi. La mancanza di Sole, tradizionalmente una condizione di cui soffrono gli abitanti di regioni fredde e piovose principalmente localizzate nel Nord dell'emisfero, è un argomento di cui si dibatte da quando è stata accertata la rilevanza della vitamina D per la salute degli esseri umani. Stanchezza, difficoltà di concentrazione, mal di testa, vertigini, mancanza di respiro, sono possibili campanelli di allarme e indici di carenza di questo micronutriente i cui livelli possono essere monitorati con le analisi del sangue.