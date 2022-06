Tumori, la nuova frontiera è la prevenzione personalizzata

Modelli di medicina di precisione

approfondimento

“La prevenzione diventa personalizzata perché può essere basata su modelli di medicina di precisione, attraverso l'identificazione di specifici determinanti genomici legati a un aumentato rischio di sviluppare il cancro”, ha riferito Paolo Marchetti, moderatore dell’evento, ordinario di Oncologia presso l'Università La Sapienza e presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata. In questo ambito, ha proseguito, “rientra una serie di interventi per individuare il tumore in fase iniziale oppure per evitare l'insorgenza della malattia. Ad esempio, alle donne con mutazione del gene BRCA, che rappresenta un fattore di rischio per il tumore del seno, possono essere proposti programmi di screening mammario più frequenti, che rientrano nella prevenzione secondaria, oppure il trattamento con inibitori dell'aromatasi o antiestrogeni, ancora all'interno di studi clinici, per potenziare la prevenzione primaria”. Così facendo, ha sottolineato, “possiamo salvare più vite e garantire risparmi al sistema sanitario”.

Il ruolo del microbiota

Durante il corso dell’evento, che ha visto l’intervento anche di Khay-Guan Yeoh, professore di Medicina all'Università di Singapore, gli esperti hanno poi ribadito come il nuovo modello da perseguire sia quello “mutazionale”, nel quale devono essere valutate attentamente tutte le alterazioni subite dall'organismo, comprendendo anche il microbiota, ovvero l'insieme di miliardi di microrganismi che vivono nel corpo e forniscono un supporto essenziale per la vita.