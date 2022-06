Tumori colon-retto: nuovo studio potrebbe ampliare uso immunoterapia

Studio su 47 pazienti



Come descritto sulle pagine della rivista specializzata Cancer Discovery, il team di ricerca, coordinato dal Professor Alberto Bardelli di Ifom e dell'Università degli Studi di Torino, è riuscito a individuare una strategia terapeutica che consentirebbe di trattare con l’immunoterapia i tumori metastatici, con la prospettiva di riuscire a estendere le aspettative di vita dei pazienti e bloccare la progressione tumorale.

Per molti pazienti con diagnosi di tumore con metastasi, l’immunoterapia rappresenta la strategia terapeutica più efficace per prolungare le aspettative di vita. Tuttavia, oltre il 90% dei tumori metastatici del colon-retto sono resistenti all’immunoterapia.

Grazie a un metodo che ha combinato biopsia liquida e biopsia tissutale, per la ricerca sono stati selezionati 80 pazienti che soddisfacevano i requisiti di uno screening molecolare effettuato su 500 tumori. Quindi è stata avviata una prima sperimentazione terapeutica che ha coinvolto 47 pazienti "affetti da tumore al colon-retto metastatico in cui le normali terapie antitumorali hanno già fallito e per i quali non vi sono altre opzioni terapeutiche", ha spiegato Salvatore Siena, il responsabile clinico del progetto.



La ricerca nel dettaglio



In particolare, lo studio si è concentrato sull'effetto del temozolomide, un farmaco già in uso clinico per la cura di tumori cerebrali molto aggressivi come i glioblastomi, come via terapeutica per incrementare il numero di mutazioni nei tumori al colon-retto, in modo da renderli potenzialmente sensibili a terapie immunologiche che stimolano la risposta immunitaria. “Grazie ai risultati preliminari di laboratorio sui primi 21 pazienti arruolati abbiamo scoperto che esistono geni che, se inattivati possono, più di altri, guidare l’accumulo di mutazioni. Abbiamo anche osservato che tale accumulo di mutazioni non avviene in maniera casuale nel genoma, ma segue delle regole ben precise, riscontrabili nelle cosiddette firme genetiche”, ha spiegato il primo autore dello studio, dottor Giovanni Crisafulli. Ora sarà avviata una seconda fase di test in cui i ricercatori si concentreranno sullo "studio dell’interazione tra sistema immunitario e tumore e su come e perché il nostro corpo riesca a rispondere selettivamente soltanto contro determinati tipi di tumori e non altri", ha anticipato il team di ricerca.