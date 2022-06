Carcinoma polmone, risultati incoraggianti con una nuova molecola

Nuovi studi, presentati in occasione del meeting annuale della Società americana di oncologia clinica, dimostrano il potenziale terapeutico della molecola cabozantinib in monoterapia e in combinazione nel combattere diversi tipi di tumore, incluso il carcinoma del polmone metastatico non a piccole cellule

Nuovi possibili passi in avanti nella lotta contro i tumori . Risultati incoraggianti arrivano da nuovi studi, presentati in occasione del meeting annuale della Società americana di oncologia clinica (Asco 2022) , che dimostrano il potenziale terapeutico della molecola cabozantinib in monoterapia e in combinazione nel combattere diversi tipi di tumore, incluso il carcinoma del polmone metastatico non a piccole cellule (NSCLC). Questo nuovo trattamento, secondo gli studiosi, potrebbe infatti diventare un’opzione di terapia chiave in un’ampia serie di tumori.

Il potenziale terapeutico di cabozantinib



approfondimento

Melanoma, l'immunoterapia può cronicizzare il tumore metastatico

"Attualmente, l'immunoterapia di prima linea con o senza chemioterapia è lo standard di cura per i pazienti con NSCLC metastatico, ma c'è un reale bisogno di ulteriori opzioni di trattamento efficaci per quei pazienti che progrediscono dopo una precedente immunoterapia", ha riferito Santiago Ponce-Aix, Head of Drug Development Department, Institute Gustave Roussy, France, e ricercatore nello studio COSMIC-021.

In particolare, durante il meeting, sono stati presentati i risultati dello studio multicentrico COSMIC-021, che ha valutato la combinazione di cabozantinib con la molecola atezolizumab in una popolazione estesa di pazienti con NSCLC metastatico, dimostrando un’attività clinica incoraggiante, in pazienti precedentemente trattati con un inibitore del checkpoint immunitario.

"Questi nuovi dati sono incoraggianti poiché mostrano il potenziale ruolo di cabozantinib nel creare un ambiente che può aumentare l'attività in combinazione con la molecola atezolizumab nel NSCLC. Attendiamo ulteriori dati che valutino questa combinazione per questa popolazione di pazienti dove permane un così alto bisogno medico insoddisfatto", ha aggiunto Santiago Ponce-Aix.