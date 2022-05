Covid, Usa: ok a dose booster di Pfizer per bimbi tra 5 e 11 anni

L’autorizzazione è arrivata dalla Food and Drug Administration (Fda) americana con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) che dovrebbero confermare, con tutta probabilità, l'indicazione della stessa Fda. Una riunione di esperti per discutere la questione è già prevista per giovedì

La Food and Drug Administration (Fda) americana ha autorizzato la dose booster del vaccino anti-Covid prodotto e sviluppato da Pfizer e BioNtech, destinato ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L’ente, come riporta un comunicato ufficiale , ha modificato proprio in data odierna l'autorizzazione all'uso di emergenza per questo vaccino, concedendo l’ok per la somministrazione di un singolo richiamo ai bambini di questa fascia d'età, almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario effettuato con due dosi . I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) dovrebbero confermare, con tutta probabilità, l'indicazione della stessa Fda. Una riunione di esperti per discutere la questione è già prevista per giovedì.

La diffusione di Omicron e i casi nei bambini

approfondimento

Moderna: chiesto l'ok a Ema per vaccino Covid ai bimbi sotto i 6 anni

“Sebbene nella maggior parte dei casi si è verificato che il Covid-19 tenda ad essere meno grave nei bambini rispetto agli adulti, l'ondata di Omicron ha visto più bambini ammalarsi ed essere ricoverati in ospedale”, ha affermato in una nota il commissario della FDA, Robert Califf, come segnala l’agenzia Reuters. Lo stesso Califf ha affermato che questa autorizzazione può aiutare a fornire una protezione continua contro il Covid-19 per i bambini nella fascia d’età 5-11 anni. I dati fin qui ottenuti, ha riferito l’esperto, hanno infatti dimostrato che l'efficacia del vaccino inizia a diminuire nel tempo. E anche per questo motivo il governo degli Stati Uniti ha esortato gli americani a procedere con i richiami e a sottoporre a vaccinazione chi finora non l’ha fatto, perché i non vaccinati corrono un rischio molto più elevato di contrarre una forma grave della malattia e di andare incontro alla morte.

La campagna vaccinale negli Stati Uniti

Al momento, segnala ancora la Reuters, non è ancora chiaro quanti genitori di bambini dai 5 agli 11 anni opteranno per la somministrazione di una terza dose di vaccino anti-Covid. Solo il 28,8% dei bambini in quella fascia di età, negli Stati Uniti, è stato completamente vaccinato, secondo i dati dei CDC americani, mentre i bambini di età inferiore ai cinque anni non sono ancora stati giudicati idonei per ricevere il vaccino. Circa il 66% della popolazione americana, pari a 220,6 milioni di persone, ha completato sino ad oggi il programma di vaccinazione completo, stando ai dati federali. Di queste persone, 102,3 milioni hanno ricevuto una dose di richiamo e 11,7 milioni hanno ricevuto anche un secondo richiamo.