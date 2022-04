Le somministrazioni del secondo booster sono aperte dal 12 aprile per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per i fragili over 60. In vista di settembre, quando la minaccia del virus potrebbe ripresentarsi, si pensa di estendere la possibilità di un’altra dose estesa ad altre fasce della popolazione o a tutti, questa volta pensata appositamente per contrastare le mutazioni del virus