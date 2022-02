Menopausa, in una donna su due è associata alla perdita dei capelli

Il risultato è frutto di uno studio che ha coinvolto 178 donne visitate in una clinica per la menopausa, da cui è emerso come la caduta dei capelli riguardasse il 52,2% delle partecipanti coinvolte, con una prevalenza che tendeva a salire di pari passo con l'età

Perdere i capelli, con il passare del tempo, è piuttosto probabile, sia per quanto riguarda gli uomini sia per le donne. Ma queste ultime corrono un rischio aggiuntivo associato alla diminuzione dei livelli di estrogeni durante la transizione alla menopausa , l'interruzione definitiva delle mestruazioni e, quindi, della fertilità. E questo fattore, tra l'altro, implica nella metà delle donne il rischio di dover affrontare il problema. Lo ha sottolineato uno studio, pubblicato su “ Menopause ”, che ha tentato di analizzare alcuni fattori, tra cui la prevalenza della caduta dei capelli di tipo femminile, le caratteristiche dei capelli stessi e i fattori associati nelle donne sane in menopausa .

Il ruolo degli estrogeni durante la menopausa

Come riferito nello studio, la caduta dei capelli di tipo femminile (Fphl) è contraddistinta da un graduale assottigliamento della scriminatura, a cui fa seguito un aumento della perdita di capelli diffusa, che si sviluppa a partire dalla sommità della testa. Questo processo può attivarsi in qualsiasi momento della vita, ma gli esperti ritengono che la perdita di estrogeni durante la transizione della menopausa possa svolgere un ruolo specifico, velocizzando tale meccanismo dal momento che i recettori degli estrogeni sono presenti nei follicoli piliferi.

Una prevalenza che tende a salire di pari passo con l'età

In particolare, nel lavoro di ricerca in questione, che ha coinvolto 178 donne visitate in una clinica per la menopausa, i ricercatori hanno scoperto che la caduta dei capelli riguardava il 52,2% delle partecipanti coinvolte, con una prevalenza che tendeva a salire di pari passo con l'età. E, sempre in relazione con il tema, nel 60% delle donne prese in esame è stata evidenziata una bassa autostima, direttamente correlata alla gravità della perdita dei capelli. I ricercatori, infine, hanno notato che un indice di massa corporea elevato, ovvero l’obesità, poteva essere correlato ad una maggiore prevalenza e peggioramento del problema stesso. La caduta dei capelli, hanno spiegato ancora gli studiosi, può avere una ricaduta significativa sulla qualità generale della vita di una donna, visto che influisce sull’aspetto esteriore e sulla sicurezza personale. Poiché le donne trascorrono, in media, un terzo della loro vita nel post menopausa, analizzare cause e trattamenti su questo specifico tema risulta, così, particolarmente importante.