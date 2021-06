Capelli grigi da stress, il processo potrebbe essere reversibile

Lo studio nel dettaglio



Per compiere lo studio, i ricercatori hanno analizzato i capelli di 14 volontari tramite un metodo di imaging che consente di studiare la pigmentazione dalla base alla punta dei capelli. Ai partecipanti è stato chiesto di fornire precise indicazioni riguardo il loro livello di stress. Dall'analisi sono emerse diverse associazioni tra lo stress e l'ingrigimento dei capelli e in alcuni casi è stata rilevata un'inversione del processo con la scomparsa o la riduzione dello stress.

Nello specifico, per capire meglio come lo stress provoca i capelli grigi, i ricercatori hanno misurato i livelli di migliaia di proteine ​​nei capelli e il loro cambiamento nella lunghezza di ciascun capello.

Hanno così osservato che i cambiamenti indotti dallo stress nei mitocondri, la "centrale energetica" di ogni cellula umana, provocano cambiamenti a centinaia di proteine nei capelli, causandone l'ingrigimento.

Lo studio, come spiegato dai ricercatori, non deve indurre a pensare che "ridurre lo stress in un settantenne con capelli grigi o bianchi da anni gli farà scurire i capelli o viceversa, e che aumentare lo stress in un bambino di 10 anni sarà sufficiente per gli farà ingrigire la capigliatura".

Secondo il ricercatore Martin Picard, l'importanza della ricerca sta nel fatto che "comprendere i meccanismi che consentono ai capelli grigi vecchi di tornare al loro colore potrebbe fornire nuovi indizi sulla reversibilità dell'invecchiamento umano in generale e su come stili di vita inadeguati possano influenzarlo".