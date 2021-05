Menopausa, un software calcola dieta e attività fisica adatte

La menopausa è una condizione femminile in cui la riduzione drastica degli estrogeni può produrre sintomi fastidiosi e anche alcuni rischi per la salute, tra cui quello cardiovascolare. Durante tale periodo, la donna deve fare più attenzione al proprio stile di vita e all’alimentazione. Proprio per questo motivo, gli esperti medici del portale “Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP)” hanno lavorato per mettere a punto due programmi dedicati alle donne senza particolari patologie, ma in menopausa. Si chiamano “Calorie & Menu per la menopausa” e “Dieta L.O.Ve. per la menopausa”, che prevedono rispettivamente una dieta alimentare per donne onnivore e una per quelle vegetariane, insieme ad un programma di attività fisica pensato per migliorare la salute femminile durante la menopausa.