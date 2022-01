Covid, in pandemia raddoppiati i casi di pubertà precoce nelle bambine

Lo ha indicato uno studio condotto dagli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con i colleghi di altri 4 centri di Endocrinologia pediatrica. In particolare, in Italia e considerando il 2020, sono stati rilevati in tutto 338 casi di pubertà precoce contro i 152 dell’anno precedente, per un aumento pari al 122%. Maggiormente interessate, le bambine intorno ai 7 anni d'età

Lo stress causato dall'isolamento legato alla pandemia da coronavirus e la sedentarietà . Potrebbero essere queste alcune delle cause più probabili che hanno contribuito a far raddoppiare i casi di pubertà precoce nelle bambine. Se ne è occupato, nello specifico, uno studio condotto dagli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con i colleghi di altri 4 centri di Endocrinologia pediatrica, quelli del Gaslini di Genova, del Policlinico Federico II di Napoli, dell’ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari e della clinica pediatrica ospedale di Perugia.

In Italia, nel 2020, casi più che raddoppiati

approfondimento

In base a quanto raccolto nel lavoro di ricerca, infatti, i casi di pubertà precoce o anticipata rilevati nel semestre compreso tra marzo e settembre 2020, in Italia, sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo riporta proprio un comunicato diffuso dal nosocomio romano, nel quale viene spiegato come l’inizio della maturazione sessuale, prima degli 8 anni nelle bambine e prima dei 9 anni nei bambini, viene identificata come “pubertà precoce” ed è considerata una tra le malattie rare. Nel nostro Paese riguarda da 1 a 6 nati ogni 1.000 e, nel caso in cui la diagnosi arrivi prima degli 8 anni, è possibile servirsi di alcuni farmaci per rallentare questo processo. Questo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Endocrine Connections”, ha potuto far luce su come in Italia, nel 2020, siano stati rilevati in tutto 338 casi di pubertà precoce contro i 152 dell’anno precedente, per un aumento pari al 122%.

I dettagli della ricerca

Il fenomeno, hanno spiegato gli esperti, ha riguardato soprattutto bambine intorno ai 7 anni di età. Il maggiore aumento dei casi, infatti, è stato segnalato nelle femmine (328 pazienti nel 2020 contro 140 nel 2019, con un incremento del 134%) e, in particolar modo, nella seconda metà del periodo di osservazione, con 92 bambine interessate tra marzo e maggio rispetto alle 236 bambine del periodo tra giugno e settembre 2020, con un aumento del 156%. Non è stato rilevato, invece, alcun aumento significativo tra i maschi, con 10 pazienti nel 2010 contro i 12 del 2019. Come sottolineato da Carla Bizzarri, pediatra endocrinologa del Bambino Gesù e coordinatrice dello studio, ad oggi “non abbiamo spiegazioni per questa differenza tra i sessi. Sappiamo però che la pubertà precoce è molto meno comune nel maschio rispetto alle femmina ed è più spesso il risultato di mutazioni genetiche predisponenti o disturbi organici dell'asse ipotalamo-ipofisario”. E’ possibile comunque ipotizzare, ha continuato, “che l'impatto di fattori scatenanti ambientali, quali quelli correlati alla pandemia, sia meno significativo sui tempi della pubertà maschile”.