Almeno 40 minuti di attività fisica bilanciano giornata sedentaria

Quanto esercizio è necessario per contrastare l'impatto negativo sulla salute di una giornata sedentaria? Secondo un nuovo studio pubblicato dal British Journal of Sports Medicine e condotto dai ricercatori della Harvard School of Public Health, servono 40 minuti di “attività fisica moderata o intensa” ogni giorno per bilanciare gli effetti negativi di 10 ore trascorse seduti. Gli autori dello studio, precisano, comunque, che un giovamento si può trarre da qualsiasi tipo di attività.

Lo studio, basato su una revisione delle ricerche precedenti che hanno analizzato le abitudini di 44mila persone, è stato pubblicato insieme con le nuove linee guida globali sul movimento dell'Organizzazione mondiale della sanità, redatte grazie alla collaborazione di 40 scienziati.