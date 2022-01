Covid, appello degli olimpionici per accesso libero ed equo ai vaccini

L’importanza dei vaccini secondo il Cio

Il video, prodotto dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), arriva a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. D’altronde, come si legge in un comunicato ufficiale del Cio, “i vaccini costituiscono uno dei principi fondamentali per ospitare in sicurezza i Giochi Olimpici e Paralimpici, come dimostrato durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 la scorsa estate. E costituiranno anche una parte fondamentale delle contromisure contro il Covid-19 per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022”. Il filmato, in cui oltre agli atleti italiani compaiono tra gli altri anche Seung-min Ryu (ping-pong, Corea del Sud), la tre volte medaglia olimpica Pau Gasol (basket, Spagna), la due volte medaglia olimpica Maja Martyna Włoszczowska (ciclismo, Polonia) e Humphrey Kayange (rugby, Kenya), tutti membri della Commissione Atleti del Cio, è dunque rivolto a governi, fondazioni, filantropi, organizzazioni sanitarie e le imprese sociali affinchè uniscano le forze nell’impegno di garantire a quante più persone possibili l’accesso ai vaccini.

Lo sport nella battaglia contro il Covid

Nel filmato, della durata di circa un minuto, i campioni dello sport olimpico hanno sottolineato l'importanza di rimanere uniti per continuare a combattere efficacemente la pandemia. “Come atleti, possiamo unire il mondo attraverso il potere dello sport. Ora più che mai siamo uniti per utilizzare questo potere dello sport e del movimento olimpico e paralimpico per aiutare a vincere la battaglia contro il Covid perché andiamo più veloci, puntiamo più in alto, siamo più forti quando stiamo insieme”, raccontano le voci degli atleti. “Ci è stata data una via da seguire con un vaccino sicuro ed efficace che può aiutare a salvare vite preziose e proteggere i nostri amici e le nostre famiglie”, hanno detto ancora gli sportivi. “Quindi invitiamo i governi, le fondazioni, i filantropi, le organizzazioni sanitarie e le imprese sociali a unire gli intenti nel dare libero ed equo accesso al vaccino a tutti in tutto il mondo per impegnare la nostra responsabilità collettiva a proteggere coloro che sono più vulnerabili, perché tutti su questo pianeta hanno il diritto di vivere una vita sana. Siamo più forti insieme quando siamo solidali e ci prendiamo cura gli uni degli altri”.