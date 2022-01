1/17 ©Ansa

In risposta all'aumento esponenziale dei contagi da coronavirus che sta segnando la quarta ondata in Italia, dovuta anche al dilagare della variante Omicron, il governo continua a spingere sulla somministrazione di dosi di vaccini anti-Covid, in particolare su chi non ha ricevuto nemmeno una dose e sulle categorie soggette a obbligo vaccinale. Ecco come sta andando e cosa prevede il piano di vaccinazione italiano

GUARDA IL VIDEO: Lotta al Covid, no vax ad alto rischio terapia intensiva