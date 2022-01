1/8

Continua la campagna vaccinale in Italia per combattere la diffusione della variante Omicron. Negli ultimi 10 giorni, l'86% delle iniezioni sono state terze dosi. Solo il 4% le prime dosi over 12, mentre sfiorano il 5% i vaccini per i bambini 5-11 anni

