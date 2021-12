Fare sport in aree inquinate può ridurne i benefici: lo studio

Coloro che svolgono attività fisiche anche particolarmente intense, come il jogging o qualsiasi tipologia di sport a livelli competitivi, e che lo fanno in zone dove è maggiore l’inquinamento atmosferico, possono usufruire di meno benefici per la propria salute cerebrale rispetto a chi fa movimento in aree senza smog. A sottolinearlo è stato un recente lavoro di ricerca, condotto dagli studiosi dell'Università dell'Arizona a Tucson, i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Neurology”.