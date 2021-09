Stretching, scegliere il metodo migliore in base all'attività fisica

Rilassante ed essenziale per il benessere del corpo, lo stretching varia in base al tipo di attività fisica praticata. Ecco i principi guida per scegliere quello più indicato per la nostra routine sportiva

Stretching per l'allenamento in palestra

A dispetto di quello che si crede, lo stretching in palestra è uno dei metodi ausiliari per aumentare la massa muscolare, non va assolutamente sottovalutato in vista dell'obiettivo ipertrofia. L'allungamento deve quindi far parte dell'allenamento anche per evitare le fastidiose contratture cui vanno soggetti i frequentatori delle palestre. Chi si allena, ed in particolare chi solleva pesi, rischia di non eseguire correttamente gli esercizi se il muscolo non è ben allungato. Il rischio è che il range di movimento della muscolatura sotto sforzo sia limitato e vengano sollecitati altri muscoli non interessati dall'esercizio specifico. In palestra è consigliabile quindi eseguire uno stretching globale attivo, che agisce sulle catene muscolari, per il quale è richiesto più tempo e la conoscenza di tecniche di respirazione. Più semplice e veloce, invece, è lo stretching settoriale che agisce su un settore muscolare specifico con benefici certamente più contenuti.

Stretching per il nuoto

Va eseguito prima e dopo l'allenamento in vasca ed interessa tutti i muscoli del corpo, dal momento che il nuoto sollecita tutto il corpo. Prima dell'allenamento, è consigliabile nuotare almeno cinque minuti e poi fare stretching evitando di sollecitare i muscoli “a freddo”: potrà essere praticato un allungamento dentro o fuori dall'acqua. Quello post nuotata, può essere praticato anche come allungamento sotto la doccia. L'acqua calda aiuterà i muscoli a rilassarsi meglio.