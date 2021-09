Aumentare la resistenza nella corsa, i programmi migliori

La resistenza nella corsa è uno dei fattori principali dell’allenamento e bisogna migliorarla gradualmente con tanta pratica e programmi specifici tra esercizi e alimentazione Condividi:

La corsa è uno dei modi per allenare il corpo e la mente più apprezzato dagli sportivi di tutto il mondo. C’è chi lo fa per mantenersi in forma, chi per passione e chi per scaricare la tensione. Quante volte ci siamo chiesti fino a che punto il nostro corpo potrà correre? Quando saremo in grado di coprire distanze sempre maggiori?La risposta è semplice: quando il nostro fisico sarà sufficientemente resistente.

approfondimento Riscaldamento muscolare, i 5 esercizi più efficaci La resistenza è alla base di tutto e si sviluppa con allenamenti costanti e continuativi nel tempo. Non ci sono scorciatoie da percorrere, l’unico modo è correre il più possibile aumentando gradualmente le distanze percorse e l’intensità dell’allenamento. Ma prima di parlare di resistenza occorre anzitutto capire quale è l’attuale livello fisico e iniziare a lavorare su quello. Chi sta iniziando a correre da poco, chiaramente, sarà meno allenato e avrà bisogno di allenamenti frequenti ma non troppo intensivi. Chi invece è un esperto deve “solo” avere la costanza di allenarsi giornalmente con la giusta intensità. Ovviamente prima di iniziare qualsiasi sessione di allenamento è opportuno parlare con un personal trainer e consultare il proprio medico per fare qualche controllo di routine e capire se si può correre senza pericoli per la salute.