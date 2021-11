Vaccino Covid, l'Austria anticipa il booster a 4 mesi dall'ultima dose

L'Austria ha deciso di anticipare la somministrazione della cosiddetta dose “booster” del vaccino anti-Covid a distanza di quattro mesi dall'ultima dose ricevuta dai cittadini. La segnalazione è arrivata dalla task force nazionale per i vaccini, che ha diffuso una precisazione in merito, anche in virtù del fatto che, soprattutto a Vienna, da qualche tempo ed in “casi eccezionali”, il richiamo veniva già anticipato proprio a quattro mesi. “La terza dose può essere somministrata dal quarto mese, mentre dovrebbe essere somministrata dal sesto mese dalla seconda”, hanno spiegato gli esperti.

Il lockdown nel Paese

approfondimento

Covid, vaccino obbligatorio in Austria: cosa fanno gli altri Paesi

Il Paese, tra l’altro, è proprio a partire da ieri entrato in lockdown generale. La restrizione durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Il provvedimento è stato preso con l’obiettivo di provare a frenare la diffusione della quarta ondata dei contagi Covid in tutto il Paese. Ma quello che riguarda le chiusure per tre settimane non sarà l'unico provvedimento, come segnalato di recente dal cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg. In Austria, infatti, dall'1 febbraio del 2022 verrà imposto l'obbligo vaccinale alle persone che, a partire da quella data, non avranno ricevuto nessuna dose del vaccino anti-Covid. “Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare”, ha affermato Schallenberg. “Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro”, aveva poi segnalato, riferendo di un “attentato al sistema sanitario”. Con questo provvedimento, così, l'Austria diventa il primo Paese dell'Unione Europea ad imporre l’obbligo vaccinale.