La campagna di vaccinazione contro il Covid prosegue in tutta Europa, con differenze tra Paese e Paese. Molti Stati, per fronteggiare la quarta ondata, stanno cercando di accelerare sulle terze dosi. Mentre su prime e seconde dosi l’Italia è dietro alla Spagna ma più avanti di Francia, Regno Unito e Germania, sulla dose aggiuntiva il nostro Paese è indietro: è a 6,5 terze dosi per 100 abitanti, mentre in Uk sono a 22,1

GUARDA IL VIDEO: Oms: rischio altri 500.000 morti in Europa entro marzo